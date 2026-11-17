Серия взрывов прозвучала в Харькове после полуночи. Перед этим Воздушные силы ВСУ призвали жителей города срочно перейти в укрытия.

Следом ВС ВСУ предупредили о баллистических ракетах на Харьков.

Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах по Холодногорскому району. Последствия уточняют.

Напомним, 17 ноября Шевченковский район Харькова атаковал БпЛА. Попадание – недалеко от АЗС, обошлось без пострадавших. Россияне продолжают атаковать и другими средствами. «Шахеды» вечером в воскресенье попали по Слободскому району Харькова и Песочину. В городе стресс получили два человека, в Песочине – пострадали четверо. В Малой Даниловке из-за ночной атаки сгорел двухэтажный частный дом. Один человек погиб и пятеро получили ранения из-за российского удара по Балаклее сегодня днем. Начальник ГВА Виталий Карабанов сообщил о прилете по центру города. Мониторы предупреждали об угрозе «Бандеролей».