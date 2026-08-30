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Новости Харькова — главное 30 августа: как прошла ночь

Происшествия 07:12   30.08.2026
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 30 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:12

Тревоги из-за беспилотников и КАБов

Серия тревог была в Харькове ночью. После отбоя воздушной тревоги, продолжавшейся с вечера 29 августа до 01:14 30 августа, сирены вновь включили в  01:42. Воздушные силы ВСУ предупредили о движении в сторону города российского беспилотника.

Мониторинговые каналы информировали вначале о появлении возле города «Италмаса», следом — «Молнии».

После отбоя в 02:23 тревогу возобновили в 02:50. Она была актуальна до 06:01. ВС ВСУ информировали о пусках КАБов российской авиацией на север области.

По данным мониторов, пуски были в направлении Волчанского района.

Также вплоть до утра в небе фиксировали различные ударные беспилотники — в том числе, в непосредственной близости от Харькова. Обошлось без взрывов. Информации о «прилетах» в городе нет.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2026 в 07:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".