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Сегодня 26 августа 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   26.08.2026
Оксана Горун
Сегодня 26 августа 2026: какой праздник и день в истории

26 августа 1382 года золотоордынский хан Тохтамыш захватил, ограбил и сжег Москву. В 1657-м гетманом Украины избрали Ивана Выговского. В 1789-м во Франции приняли Декларацию прав человека и гражданина. В 1920-м в Украине провозгласили Медвинскую республику. В 1939-м прошел II Большой сбор Украинских националистов, на котором главой Провода ОУН избрали Андрея Мельника. В 1968-м вышел сингл «The Beatles» «Hey Jude». В 1991-м Верховная Рада УССР приняла указ «О временном прекращении деятельности Компартии Украины». В 2009-м спустя 18 лет после похищения в США живой нашли жертву киднепинга Джейси Ли Дьюгард.

Праздники и памятные даты 26 августа

26 августа в мире – Международный день актера и Международный день собак.

Также сегодня: День туалетной бумаги, День музыкальной йоги.

26 августа в истории

26 августа 1382 года золотоордынский хан Тохтамыш захватил, ограбил и сжег Москву. Подробнее.

26 августа 1657 года временным гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избрали Ивана ВыговскогоПодробнее.

Гетман Украины Иван Выговский
Иван Выговский. Портрет кисти Гавриила Васько, выполненный по миниатюре из летописи Самуила Величко. Из коллекции Василия Тарновского. Экспозиция Национального музея истории Украины

26 августа 1789 года во Франции приняли Декларацию прав человека и гражданина – один из самых известных документов демократического мира. Подробнее.

26 августа 1918 года дипломатические представители Украинского государства и Османской империи обменялись грамотами по случаю ратификации Берестейского (Брест-Литовского) мирного договора.

26 августа 1920 года в Украине провозгласили Медвинскую республику. Ее организовали на Киевщине крестьяне, восставшие против большевиков. Подробнее.

26 августа 1939 года в Риме состоялся ІІ Большой сбор Украинских националистов. На нем приняли политическую программу ОУН, а также заложили основы для дальнейшего раскола организации, избрав ее новым руководителем Андрея МельникаПодробнее.

26 августа 1945 года Украина (на тот момент – УССР) ратифицировала Устав ООН.

26 августа 1968 года в США вышел первый продукт звукозаписывающего лейбла «Apple Records», созданного группой «The Beatles». Этим продуктом стал сингл «Hey Jude». Подробнее.

26 августа 1991 года президиум Верховного Совета УССР принял указ «О временном прекращении деятельности Компартии Украины». Подробнее.

26 августа 2009 года через 18 лет после похищения живой нашли жертву киднепинга – жительницу Калифорнии Джейси Ли Дьюгард. Подробнее.

Жертва киднепинга Джейси Ли Дьюгард
Джейси Ли Дьюгард в детстве и после возвращения из заточения у похитителей. Иллюстрация: обложка журнала People

Церковный праздник 26 августа

26 августа чтят память мучеников Адриана и Наталии. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью не видно Луны, то погода скоро испортится.

Если 26 августа идет ливень, то будет хороший урожай грибов.

Если дует легкий ветерок, будет сухая и жаркая погода, а шквал обещает похолодание.

Если всю ночь ухает сова, то днем ​​резко изменится погода.

Что нельзя делать 26 августа

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться, оскорблять или осуждать кого-либо.

Нельзя переедать.

Женщинам нельзя отправляться в лес в одиночестве.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 августа 1382 года золотоордынский хан Тохтамыш захватил, ограбил и сжег Москву. В 1657-м гетманом Украины избрали Ивана Выговского".