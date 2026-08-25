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Реактивный БпЛА ударил по Харькову, есть пострадавшие — Терехов

Происшествия 19:30   25.08.2026
Оксана Якушко
Реактивный БпЛА ударил по Харькову, есть пострадавшие — Терехов Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов в 18:43 25 августа сообщил об ударе российского реактивного БпЛА по жилым домам. 

Дополнено в 19.29. Три человека подверглись острой реакции на стресс в Основянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Повреждены 6 частных домов и 5 легковых автомобилей. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

18:45. «Зафиксирован удар вражеского реактивного дрона, повреждено около десяти частных домов, несколько автомобилей. Поступает информация о пострадавших», — заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Спустя несколько минут начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что зафиксирован удар вражеским дроном в Основянском районе Харькова. По его информации, поврежден частный дом.

Чуть позже Синегубов сообщил, что есть один пострадавший и ему оказывают медпомощь.

Однако мэр Харькова сообщил, что пострадавших уже двое.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 19:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе российского реактивного БпЛА по жилым домам. ".