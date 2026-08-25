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Камаз с бассейном на День Харькова: что думает Терехов по этому поводу 📹

Общество 12:14   25.08.2026
Виктория Яковенко
Камаз с бассейном на День Харькова: что думает Терехов по этому поводу 📹 Скриншот

«Этот случай будет проанализирован людьми». Так, мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал громкое празднование молодежи Дня города с бассейном в кузове грузовика, который приехал в центр.

«Я понимаю, возникает вопрос этики. Хочу сказать, я очень благодарен харьковчанам, которые обожают свой город. И очень много гостей приехало праздновать День города, и это прекрасно. Но что касается этики, я уверен, что этот случай будет проанализирован людьми. И этика нуждается, особенно во время войны, и после войны, чтобы молодежь была этичной. Во-первых, я предупреждал, что празднование будет во многих местах. И очень важно, чтобы не было скопления людей. Я предупреждал, чтобы они были очень осторожны, прислушивались к воздушным тревогам. Конечно, молодежь и празднует День города. Это, определенная традиция, но сегодня ситуация войны, и нужно будет очень осторожными”, — сказал мэр, передает издание “Думка”.

Видео: «Думка»

Видео: Telegram-канал «Труха»

Напомним, 23 августа горожане отметили День Харькова. Несмотря на многочисленные воздушные тревоги, в центре города собрались тысячи человек. Днем главной локацией стал празднично убранный сад Шевченко. Потом люди заполонили Сумскую и площадь Конституции. «Звездное небо» так и не засветилось, однако движение на центральной улице пришлось перекрыть. В ход пошли файеры, а на весь центр звучала знаменитая кричалка харьковских фанатов о Путине. Дошло до того, что в центр прибыл бассейн – в кузове грузовика. Бурное празднование посреди войны вызвало критику в соцсетях. Подробности – здесь.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 12:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Этот случай будет проанализирован людьми». Так, мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал громкое празднование молодежи Дня города с бассейном в кузове грузовика".