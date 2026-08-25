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Избиение и гибель собак на Чугуевщине: полиция проверяет информацию

Общество 12:45   25.08.2026
Виктория Яковенко
Избиение и гибель собак на Чугуевщине: полиция проверяет информацию Фото: Нацполиция

Правоохранители зарегистрировали два сообщения о возможном жестоком обращении с животными в селе Слобожанское Чугуевского района. Одно из них касается избиения собаки, другое – гибели животного.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21 августа местная жительница сообщила, что утром 19 числа неизвестный мужчина якобы ударил палкой бездомную собаку.

Уже 23 августа в полицию поступило сообщение о гибели уличной собаки.

«По словам заявительницы, животное погибло ночью. Также она отметила, что ранее в этом районе уже были случаи гибели животных», — добавили правоохранители.

По обоим фактам копы устанавливают обстоятельства событий и лиц, которые могут быть к ним причастны.

«В то же время полиция проверяет распространяющуюся в социальных сетях информацию о якобы отсечении голов щенкам. Сейчас указанная информация не находит своего подтверждения», — уточнили в НПУ.

Правоохранители просят жителей, которые могли быть свидетелями этих событий или имеют фото, видеозаписи, которые могут помочь установить обстоятельства происшествия, сообщить об этом по номеру 102.

Напомним, информацию о возможном жестоком обращении с животными в Харькове проверяет полиция. Правоохранители среагировали на сообщение в соцсетях, содержащее якобы скриншоты сообщений сотрудника университета Каразина, что он ненавидит бездомных собак и «травонул» их. Однако автор одного из таких сообщений в Facebook впоследствии обновила свой текст, отметив, что мужчину на фото подставили – он не имеет отношения к жестокому обращению с животными. С неизвестной целью использовали его фото. Так же не харьковским оказалось изображение мертвой собаки. Где правда, а где фейк, теперь разберется НПУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 12:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители зарегистрировали два сообщения о возможном жестоком обращении с животными в селе Слобожанское Чугуевского района.".