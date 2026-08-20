Кондиционеры пропадали с домов в Харькове: полиция выяснила причину

В Новобаварском районе Харькова в мае и июне 2026 года со зданий исчезали внешние блоки кондиционеров. Установили три таких эпизода.

Полиция выяснила: кондиционеры разбирал на запчасти 25-летний харьковчанин.

«Мужчина совершал кражи внешних блоков сплит-систем. Демонтированное имущество он разбирал, изымал медные элементы, а полученное сырье в дальнейшем сдавал в пункты приема металлолома, чтобы получить деньги на собственные нужды», — озвучил версию следствия отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Там отметили, что ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности. Сейчас его подозревают в трех кражах на общую сумму в 19 тысяч гривен. За это фигуранту грозит до восьми лет провести в тюрьме. Кроме того, сейчас следователи проверяют, не причастен ли он к другим аналогичным кражам.

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Ранее мы сообщали о серии странных краж, которые происходили в Харькове. Следователи выяснили, что мужчина буквально брал все, «что плохо лежало». Среди того, что пропало его трудами: мобильный телефон и кошелек в служебном кабинете в больнице, перфоратор и даже велосипед, который оставили без присмотра на складе магазина.