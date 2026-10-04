«Дорого-богато» — Левиев про необычную атаку ВСУ в Харьковской области

В районе Ольховатки на Харьковщине в атаку пошли украинские танки. Но военный обозреватель обратил внимание не на них, а на мощное дроновое сопровождение.

«Необычную атаку украинских сил мы увидели на этой неделе в районе Ольховатки Харьковской области. Это зона российских мини-плацдармов вдоль российско-украинской границы. И это то же направление, где российские пропагандисты заявляют наличие некоего котла – окружения, в которое попали 2000 украинских солдат. Никакого окружения не существует. Да и в принципе окружение в нынешней войне невозможно, потому что линия фронта слишком разреженная», — кратко оценил ситуацию на направлении основатель группы “Conflict Intelligence Team” Руслан Левиев.

В атаке принимали участие два «замангаленных» танка. Они подъехали к строениям в селе, где, вероятно, находились российские оккупанты, и расстреляли их из пушек прямой наводкой. А после этого успешно вернулись на украинские позиции. Видео этой операции опубликовало харьковское подразделение CODE 9.2.

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Левиев, в прочем, обратил внимание не столько на «возвращение танков» на поле боя, сколько на мощную дроновую компоненту этой операции.

«Интересным было воздушное сопровождение этих двух танков. С воздуха их прикрывали украинские FPV-дроны, готовые атаковать любую цель, тяжелый дрон-бомбардировщик «Vampire», который в российской армии называют «Баба-яга», и дрон «Mavic», который, видимо, был глазами для экипажа танка, указывал им направление. Изнутри «замангаленного» танка видимость явно сильно ограничена, поэтому нужна такая помощь с воздуха с ориентированием на местности», — прокомментировал основатель Conflict Intelligence Team.

Видео: Максим Кац

Он подчеркнул: «Если бронетанковые атаки на нынешнем этапе войны меня ничуть не удивляют, то вот такое мощное воздушное сопровождение — вау, дорого-богато, как говорится. Причем ударные дроны, дроны-разведчики, дроны-бомбардировщики — это ведь все разные подразделения».