Госэкоинспекция в Харьковской области начинает ежегодную операцию «Новогодняя елка». Инспекторы будут проверять места продаж хвойных деревьев, чтобы выявить незаконную вырубку, транспортировку и реализацию хвойных деревьев.

«Отмечаем, что продавцы новогодних деревьев должны иметь при себе накладную из лесничества и товарно-транспортную накладную. Каждое дерево должно быть промаркировано самоклеящейся этикеткой с индивидуальным номером и штрих-кодом, позволяющим установить место его выращивания», — предупредили в экоинспекции.

Отмечается, что наказать могут и покупатели. За нарушение порядка приобретения и сбыта объектов растительного мира предусмотрены штрафы от 510 до 1700 грн по статье 88-1 КУоАП. Также могут конфисковать незаконный товар.

Граждан призывают ответственно относиться к выбору новогодних деревьев, покупать только легальную продукцию и не поддерживать незаконную вырубку лесов.

Напомним, Харьков будет сиять, несмотря на отключение. Городской голова Игорь Терехов заявил: в этом году город снова украсят новогодними декорациями с подсветкой. В интервью «Радио Хартия» мэр сказал: «Что касается иллюминации: по моему глубокому убеждению, это наша фишка, это эмоции людей, это Харьков, это по-харьковски». Он также заверил, что затраты электроэнергии на праздничные огни минимальны. Иллюминация отделена от питания ЖКХ и лифтового хозяйства. Тем более город имеет резервы, чтобы запитать декорации от генераторов. Терехов анонсировал «очень классные локации», которые будут практически по всему городу, чтобы не создавать больших скоплений людей. Финансируют создание новых декораций не из городского бюджета. Мэр объяснил, что платят за красоту успешные бизнесмены, которые, несмотря на войну, поддерживают Харьков.