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Ущерб окружающей среде Харьковщины из-за войны достиг более 566 млрд грн

Общество 12:36   15.07.2026
Виктория Яковенко
Ущерб окружающей среде Харьковщины из-за войны достиг более 566 млрд грн Инфографика Государственной экологической инспекции в Харьковской области

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обновила общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ. По состоянию на июль 2026 года он составляет 566 млрд 267 млн грн.

Наибольший ущерб – почти 555 млрд – региону был нанесен вследствие засорения и загрязнения более 7,7 млн квадратных метров земельных ресурсов.

Ущерб из-за выбросов 561,5 тысячи тонн загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3,9 млрд грн.

Кроме этого, 86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 482,2 млн кубометров воды оккупанты забрали самовольно. Общий ущерб от этих действий оценили более чем в 7 млрд грн.

«Тщательный учет этого ущерба — это создание железобетонной доказательной базы для наказания агрессора и важный шаг к будущему экологическому восстановлению Харьковщины», — отметили в экологи.

Напомним, в Харькове прокуратура требует отобрать у предприятия более двух гектаров земли на улице Плитковой, которую превратили в гигантскую несанкционированную свалку. По версии следствия, автотранспортное предприятие, которое имеет право пользоваться этим участком, полностью его запустило.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 12:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обновила общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ.".