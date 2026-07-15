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Некачественный уголь для больницы на Харьковщине: в розыске – директор ООО

Общество 13:14   15.07.2026
Виктория Яковенко
Некачественный уголь для больницы на Харьковщине: в розыске – директор ООО Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители считают, что директор ООО из Киева решил нажиться на обогреве медучреждения в Люботине зимой во время войны.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре предприниматель заключил с больницей в городе Люботин договор о закупке почти 100 тонн обогащенного и рассортированного каменного угля для обогрева медучреждения.

«Однако вместо качественного топлива, способного поддерживать тепло в палатах, директор ООО поставил смесь с примесями обломков горных пород. Судебная экспертиза подтвердила, что доставленный товар имел значительно более низкую влагу и критически высокую зольность, то есть уголь не соответствовал никакой технической характеристике, прописанной в соглашении. Несмотря на это, предприниматель составил, подписал и заверил печатью расходные накладные, на основании которых заказчик произвел полную оплату по договору», — отметили правоохранители.

В прокуратуре выяснили, что реальная рыночная стоимость такого некачественного топлива была значительно ниже. Таким образом больнице нанесен ущерб на сумму почти 600 тыс. гривен.

«Эту разницу между фактически уплаченными бюджетными средствами и рыночной ценой директор предприятия забрал себе», — добавили правоохранители.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 УКУ (присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении в больших размерах, совершенном в условиях военного положения), говорят в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители уточнили, что с мая фигурант находится в розыске по подозрению в совершении другого преступления.

«Письменное подозрение вручено его сыну. Правоохранители принимают необходимые меры для установления местонахождения мужчины», — рассказали в прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 13:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что директор ООО из Киева решил нажиться на обогреве медучреждения в Люботине зимой во время войны.".