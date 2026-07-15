Некачественный уголь для больницы на Харьковщине: в розыске – директор ООО

Правоохранители считают, что директор ООО из Киева решил нажиться на обогреве медучреждения в Люботине зимой во время войны.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре предприниматель заключил с больницей в городе Люботин договор о закупке почти 100 тонн обогащенного и рассортированного каменного угля для обогрева медучреждения.

«Однако вместо качественного топлива, способного поддерживать тепло в палатах, директор ООО поставил смесь с примесями обломков горных пород. Судебная экспертиза подтвердила, что доставленный товар имел значительно более низкую влагу и критически высокую зольность, то есть уголь не соответствовал никакой технической характеристике, прописанной в соглашении. Несмотря на это, предприниматель составил, подписал и заверил печатью расходные накладные, на основании которых заказчик произвел полную оплату по договору», — отметили правоохранители.

В прокуратуре выяснили, что реальная рыночная стоимость такого некачественного топлива была значительно ниже. Таким образом больнице нанесен ущерб на сумму почти 600 тыс. гривен.

«Эту разницу между фактически уплаченными бюджетными средствами и рыночной ценой директор предприятия забрал себе», — добавили правоохранители.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 УКУ (присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении в больших размерах, совершенном в условиях военного положения), говорят в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители уточнили, что с мая фигурант находится в розыске по подозрению в совершении другого преступления.

«Письменное подозрение вручено его сыну. Правоохранители принимают необходимые меры для установления местонахождения мужчины», — рассказали в прокуратуре.