КАБы ударили по Изюму: пострадали три женщины, среди них сотрудница ГСЧС

В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что в течение суток по региону били БпЛА разных типов и КАБы.

Так 15 июля БпЛА «Молния» атаковала остановку в поселке Максимовка на Богодуховщине, пострадала 54-летняя женщина, ее госпитализировали. А около 03:00 «Герань-2» ударил по частному сектору в Изюме.

В результате «прилета» повреждены дома. Пострадали мужчина и женщина, от госпитализации они отказались.

«Около 21:45 войска РФ, предварительно, нанесли четыре удара авиационными боеприпасами КАБ-250 по городу Изюм. Пострадали две женщины, а также сотрудница ГСЧС. Вечером вражеский БпЛА, предварительно типа «Герань-3», попал в жилищный сектор города Дергачи. Повреждены жилые дома. Ранения получили 76-летняя женщина и 54-летний мужчина», – добавили в прокуратуре.