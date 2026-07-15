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КАБы ударили по Изюму: пострадали три женщины, среди них сотрудница ГСЧС

Происшествия 09:10   15.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
КАБы ударили по Изюму: пострадали три женщины, среди них сотрудница ГСЧС

В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что в течение суток по региону били БпЛА разных типов и КАБы.

Так 15 июля БпЛА «Молния» атаковала остановку в поселке Максимовка на Богодуховщине, пострадала 54-летняя женщина, ее госпитализировали. А около 03:00 «Герань-2» ударил по частному сектору в Изюме.

Обстрелы Харкьовщины 15 июля

В результате «прилета» повреждены дома. Пострадали мужчина и женщина, от госпитализации они отказались.

Обстрелы Харкьовщины 15 июля

«Около 21:45 войска РФ, предварительно, нанесли четыре удара авиационными боеприпасами КАБ-250 по городу Изюм. Пострадали две женщины, а также сотрудница ГСЧС. Вечером вражеский БпЛА, предварительно типа «Герань-3», попал в жилищный сектор города Дергачи. Повреждены жилые дома. Ранения получили 76-летняя женщина и 54-летний мужчина», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 09:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что в течение суток по региону били БпЛА разных типов и КАБы.".