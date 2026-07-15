Live

На Харьковщине было 13 боев – где сложнее, сообщил Генштаб

Украина 08:05   15.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине было 13 боев – где сложнее, сообщил Генштаб

В утренней сводке 15 июля Генштаб ВСУ проинформировал о 13 боестостолкновениях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине.

Так на севере от Харькова было десять боев около Вильчи, Старицы, Лимана, Гранова и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении ВСУ отбили три штурма в районе Подолов и Шейковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 253 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением восьми ракет и 79 авиационных ударов, во время которых сбросил 250 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 559 дронов-камикадзе и осуществили 3282 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 41 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

А также обновили данные о потерях врага:

Читайте также: Новости Харькова — главное 15 июля: как прошла ночь

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 15 июля в Харькове и области
Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 15 июля в Харькове и области
14.07.2026, 21:33
Россияне дважды атаковали город возле Харькова: что повредили (фото)
Россияне дважды атаковали город возле Харькова: что повредили (фото)
14.07.2026, 20:21
Новости Харькова — главное 14 июля: удар «Бандероли», БпЛА влетел в квартиру
Новости Харькова — главное 14 июля: удар «Бандероли», БпЛА влетел в квартиру
14.07.2026, 22:03
Харьков атаковали БпЛА: «прилет» возле АЗС, попадание в квартиру (дополнено)
Харьков атаковали БпЛА: «прилет» возле АЗС, попадание в квартиру (дополнено)
14.07.2026, 20:58
Погиб мужчина из-за удара БпЛА по гражданскому авто на Харьковщине
Погиб мужчина из-за удара БпЛА по гражданскому авто на Харьковщине
14.07.2026, 21:51
КАБы ударили по Изюму: пострадали три женщины, среди них сотрудница ГСЧС
КАБы ударили по Изюму: пострадали три женщины, среди них сотрудница ГСЧС
15.07.2026, 09:10

Новости по теме:

15.07.2026
КАБы ударили по Изюму: пострадали три женщины, среди них сотрудница ГСЧС
15.07.2026
Двое погибших и 16 пострадавших – о последствия атак РФ сообщил Синегубов
15.07.2026
Новости Харькова — главное 15 июля: как прошла ночь, бои
14.07.2026
Ножницами ударила знакомого в грудь: инцидент на улице города на Харьковщине
14.07.2026
Купянск стал килл-зоной, большая часть города под контролем СОУ – Бутусов 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине было 13 боев – где сложнее, сообщил Генштаб», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 08:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 15 июля Генштаб ВСУ проинформировал о 13 боестостолкновениях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине.".