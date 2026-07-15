На Харьковщине было 13 боев – где сложнее, сообщил Генштаб

В утренней сводке 15 июля Генштаб ВСУ проинформировал о 13 боестостолкновениях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине.

Так на севере от Харькова было десять боев около Вильчи, Старицы, Лимана, Гранова и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении ВСУ отбили три штурма в районе Подолов и Шейковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 253 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением восьми ракет и 79 авиационных ударов, во время которых сбросил 250 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 559 дронов-камикадзе и осуществили 3282 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 41 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

А также обновили данные о потерях врага: