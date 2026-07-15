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Двое погибших и 16 пострадавших – о последствия атак РФ сообщил Синегубов

Происшествия 08:56   15.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое погибших и 16 пострадавших – о последствия атак РФ сообщил Синегубов

В результате российских обстрелов в течение минувших суток на Харьковщине погибли двое людей, 16 – пострадали. Об этом в сводке 15 июля сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Слатино Дергачевской громады погибла 50-летняя женщина, взрывные ранения получила 72-летняя женщина, острую реакцию на стресс получили женщины 65 и 87 лет и 75-летний мужчина; в с. Безмятежное Шевченковской громады получил ранения 75-летний мужчина, острая реакция на стресс — у 75-летней женщины; в г. Изюм ранены женщины 68 ​​и 49 лет и 48-летний мужчина, острая реакция на стресс получили женщины 64 и 70 лет, также пострадала работница ГСЧС; в г. Дергачи получили ранения 54-летний мужчина и 76-летняя женщина; в г. Харьков травмирован 63-летний мужчина; в пос. Золочев получил ранения 60-летний мужчина; на трассе возле с. Березовка Золочевской громады погиб 61-летний мужчина», – добавил Синегубов.

В течение минувших суток по регионе ударило следующее вооружение:

  • две ракеты;
  • восемь КАБ;
  • 11 БпЛА типа «Герань-2»;
  • 12 БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронів;
  • 32 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 08:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских обстрелов в течение минувших суток на Харьковщине погибли двое людей, 16 – пострадали. Об этом в сводке 15 июля сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".