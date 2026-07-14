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Ножницами ударила знакомого в грудь: инцидент на улице города на Харьковщине

Общество 14:44   14.07.2026
Виктория Яковенко
Ножницами ударила знакомого в грудь: инцидент на улице города на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители вручили подозрение женщине, которая, по данным следствия, металлическими ножницами ударила в грудь знакомого.

Информацию о событии, что произошло возле одного из домов в городе Слобожанское правоохранители получили 11 июля, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что на улице между 26-летней местной жительницей и знакомым возник внезапный конфликт. Во время ссоры женщина ударила мужчину металлическими ножницами в грудь», — отметили правоохранители.

Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики диагностировали у него тяжелые ранения, его жизнь удалось спасти.

Правоохранители задержали фигурантку. Ей сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Если вину докажут, женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 11 июля около полуночи в городе Слобожанском между двумя мужчинами возник конфликт. Копы установили, что во время ссоры пьяный 44-летний местный житель нанес ножевое ранение 27-летнему мужчине. Потерпевшего госпитализировали. Фигуранту вручили подозрение.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 14:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вручили подозрение женщине, которая, по данным следствия, металлическими ножницами ударила в грудь знакомого.".