Ножницами ударила знакомого в грудь: инцидент на улице города на Харьковщине

Правоохранители вручили подозрение женщине, которая, по данным следствия, металлическими ножницами ударила в грудь знакомого.

Информацию о событии, что произошло возле одного из домов в городе Слобожанское правоохранители получили 11 июля, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что на улице между 26-летней местной жительницей и знакомым возник внезапный конфликт. Во время ссоры женщина ударила мужчину металлическими ножницами в грудь», — отметили правоохранители.

Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики диагностировали у него тяжелые ранения, его жизнь удалось спасти.

Правоохранители задержали фигурантку. Ей сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Если вину докажут, женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 11 июля около полуночи в городе Слобожанском между двумя мужчинами возник конфликт. Копы установили, что во время ссоры пьяный 44-летний местный житель нанес ножевое ранение 27-летнему мужчине. Потерпевшего госпитализировали. Фигуранту вручили подозрение.