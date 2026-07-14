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«Харьков превратился в Венецию»: город накрыл ливень (видео)

Общество 12:13   14.07.2026
Виктория Яковенко
«Харьков превратился в Венецию»: город накрыл ливень (видео)

Во вторник, 14 июля, в Харькове прошел дождь.

В соцсетях уже публикуют затопленные улицы города.

Видео: Telegram-канал «Труха Харків»

Видео: Telegram-канал«Харьков life»

В Telegram-каналах пишут: «Харьков местами превратился в Венецию».

Видео: Telegram-канал «Труха Харків»

Также в городе гремит. Мониторам приходится успокаивать жителей.

В Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей сообщили, что до конца суток по городу и области ожидается град и шквал, 15 — 20 м/с. Явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, год назад, 12 июля, Харьков пережил самый мощный ураган за последние 30 лет, заявлял мэр Игорь Терехов. Коммунальщики полмесяца боролись с последствиями непогоды. Они расчищали завалы из веток, распилили упавшие деревья, чинили оборванные электропровода и разбитые крыши.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 12:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 14 июля, в Харькове прошел дождь.".