Мэр Харькова был кандидатом в премьеры, подземный детсад – итоги 13 июля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 13 июля.

<br />

Новость о перезапуске Кабмина в воскресенье для многих стала неожиданностью. Все началось с сообщения Владимира Зеленского, в котором он поблагодарил за работу нынешнего премьера Юлию Свириденко и анонсировал кадровые изменения в правительстве и руководстве правоохранительных органов, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Среди внутренних задач — усилить работу в прифронтовых и приграничных областях, увеличить поставки оружия армии, подготовиться к зиме и реализовывать проекты в области восстановления. Изменения во внешней политике будут в том, что за каждое приоритетное направление будет отвечать конкретный человек. После этого Зеленский опубликовал фото встреч с пятью деятелями: председателем правления НАК «Нафтогаз» Сергеем Корецким, министром энергетики Денисом Шмыгалем, министром внутренних дел Игорем Клименко, главой Минобороны Михаилом Федоровым и наконец с Игорем Тереховым. В последнем сообщении президент отметил, что опыт Харькова в поддержке людей может быть распространен на другие города и громады. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что именно кандидатуры Корецкого, Шмыгаля, Федорова и Терехова рассматривают на должность нового премьера и вскоре добавил, что главным претендентом является глава правления Нафтогаза. Терехов до сих пор публично не комментировал, имел ли он какие-либо предложения по работе в правительстве. Мэр лишь поблагодарил Зеленского в телеграмме за продуктивный разговор и отметил необходимость развития экономики, строительства нового жилья и создания новой модели энергетики. Официальное увольнение Свириденко и отставка правительства ожидаются на этой неделе.

Россияне нанесли 35 ударов по городу, применив четыре ФАБ-500, пять дронов-ракет «Бандероль», РСЗО, «шахеды», «италмасы», а также 12 FPV-дронов. Трое харьковчан погибли, еще 92 человека пострадали, в том числе 12 детей. Наибольшие разрушения получил Шевченковский район, где под огнем оказались больницы, учебные заведения и гостиница, а также Немышлянский, где «бандероль» разрушила верхний этаж пятиэтажки. Кроме того, россияне продолжают охотиться на АЗС. Мэр Игорь Терехов подчеркнул: если сигнал включается непосредственно для Харькова — угроза максимально реальна, поэтому реагировать следует немедленно.

Инцидент произошел в субботу, 11 июля, в Слободском районе города. Как сообщили в Нацполиции, во время проверки военно-учетных документов компания мужчин оказала активное сопротивление группе оповещения — в сторону представителей ТЦК распылили газовый баллончик и повредили их служебный автомобиль. Правоохранители задержали всех пятерых граждан. Им уже объявили о подозрении в хулиганстве.

По проекту в одну смену он вмещает 226 человек — детей и воспитателей. Уже сейчас в садике сформирована 21 группа для малышей от трех лет, в том числе инклюзивная. Дети будут посещать заведение с 8 утра до 1 дня. Если заявок будет больше — сад будет работать в две смены, что позволит охватить более 500 дошкольников, рассказала директор Оксана Ноздрина. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, безопасное сооружение стоило около 180 миллионов гривен и полностью автономно.

МГ «Объектив» также сообщала 13 июля: