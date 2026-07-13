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Чтобы поделися положительным рейтингом: зачем Зеленский вызвал Терехова

Политика 21:31   13.07.2026
Оксана Якушко
Чтобы поделися положительным рейтингом: зачем Зеленский вызвал Терехова Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Зачем мэра Харькова Игоря Терехова вызвали в Киев на встречу с президентом, на Radio NV объяснил Ярослав Железняк, народный депутат, фракция «Голос», первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

«И я писал, и потом другие коллеги имели такую ​​же информацию, что рассматривали 4 кандидатуры на разные должности. Он (Игорь Терехов – прим. ред) был одним из них на должность в Министерство регионального развития, насколько я понимаю, или вице-премьера по региональному развитию. Но у Терехова, из того, что я видел социологию, неплохой уровень поддержки. Офис президента всегда ищет людей, которые могут поделиться своим положительным рейтингом с президентом. Эта фотография вдохновляет президента на более положительный рейтинг. Вот потому его и вызвали», – отметил нардеп Ярослав Железняк.

Также он считает, что новым премьер-министром станет Сергей Корецкий, директор ПАО «Укрнафта» и АО «Укртатнафта», председатель правления НАК «Нафтогаз Украины». Такое решение, по состоянию на сегодня, уже приняли, говорит Ярослав Железняк.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 21:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зачем мэра Харькова Игоря Терехова вызвали в Киев на встречу с президентом, на Radio NV объяснил Ярослав Железняк, народный депутат, фракция «Голос». ".