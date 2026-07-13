Чтобы поделися положительным рейтингом: зачем Зеленский вызвал Терехова

Зачем мэра Харькова Игоря Терехова вызвали в Киев на встречу с президентом, на Radio NV объяснил Ярослав Железняк, народный депутат, фракция «Голос», первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

«И я писал, и потом другие коллеги имели такую ​​же информацию, что рассматривали 4 кандидатуры на разные должности. Он (Игорь Терехов – прим. ред) был одним из них на должность в Министерство регионального развития, насколько я понимаю, или вице-премьера по региональному развитию. Но у Терехова, из того, что я видел социологию, неплохой уровень поддержки. Офис президента всегда ищет людей, которые могут поделиться своим положительным рейтингом с президентом. Эта фотография вдохновляет президента на более положительный рейтинг. Вот потому его и вызвали», – отметил нардеп Ярослав Железняк.

Также он считает, что новым премьер-министром станет Сергей Корецкий, директор ПАО «Укрнафта» и АО «Укртатнафта», председатель правления НАК «Нафтогаз Украины». Такое решение, по состоянию на сегодня, уже приняли, говорит Ярослав Железняк.