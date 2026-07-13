Модернизация больниц и строительство подземных отделений идет на Харьковщине

На Харьковщине реализуют реконструкцию здания больницы с пристройкой укрытия гражданской защиты, сообщает ХОВА.

Общая сметная стоимость работ составляет более 707 миллионов гривен. Площадь нового подземного комплекса превысит 3,3 тысячи квадратных метров, одновременно он сможет вместить 525 человек.

Отдельно начальник ХОВА Олег Синегубов проверил ход капитального ремонта приемного и психиатрического отделений, а также строительство шахты современного медицинского лифта. Работы выполняют поэтапно без прекращения работы медицинского учреждения, чтобы пациенты и дальше получали необходимую помощь.

Новое защитное сооружение обустраивают в соответствии с современными требованиями гражданской защиты и принципами безбарьерности. Она обеспечит безопасное пребывание маленьких пациентов, их родителей и медицинского персонала во время воздушных тревог и позволит больнице непрерывно оказывать медицинскую помощь.