Модернізація лікарень і будівництво підземних відділень триває на Харківщині

На Харківщині реалізують реконструкцію будівлі лікарні із прибудовою укриття цивільного захисту, повідомляє ХОВА.

Загальна кошторисна вартість робіт становить понад 707 мільйонів гривень. Площа нового підземного комплексу перевищить 3,3 тисячі квадратних метрів, одночасно він зможе вмістити 525 осіб.

Окремо начальник ХОВА Олег Синєгубов перевірив хід капітального ремонту приймального та психіатричного відділень, а також будівництва шахти сучасного медичного ліфта. Роботи виконують поетапно без припинення роботи медичного закладу, щоб пацієнти й надалі отримували необхідну допомогу.

Нову захисну споруду облаштовують відповідно до сучасних вимог цивільного захисту та принципів безбар’єрності. Вона забезпечить безпечне перебування маленьких пацієнтів, їхніх батьків і медичного персоналу під час повітряних тривог та дозволить лікарні безперервно надавати медичну допомогу.