Мер Харкова був кандидатом у прем’єри, підземний дитсадок – підсумки 13 липня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 13 липня.

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Новина про перезапуск Кабміну в неділю для багатьох стала несподіванкою. Усе почалося з допису Володимира Зеленського, в якому він подякував за роботу теперішній прем’єрці Юлії Свириденко та анонсував кадрові зміни в уряді та керівництві правоохоронних органів, що мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Серед внутрішніх завдань — посилити роботу у прифронтових та прикордонних областях, збільшити постачання зброї армії, підготуватися до зими та реалізовувати проєкти у сфері відновлення. Зміни в зовнішній політиці полягатимуть у тому, що за кожен пріоритетний напрямок відповідатиме конкретна людина. Після цього Зеленський опублікував фото зустрічей із п’ятьма діячами: головою правління НАК Нафтогаз Сергієм Корецьким, міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, очільником Міноборони Михайлом Федоровим та насамкінець — з Ігорем Тереховим. В останньому дописі президент зазначив, що досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений на інші міста та громади. Нардеп Ярослав Железняк заявив, що саме кандидатури Корецького, Шмигаля, Федорова та Терехова розглядають на посаду нового прем’єра і невдовзі додав, що головним претендентом є голова правління Нафтогазу. Натомість Терехов дотепер публічно не коментував, чи мав він якісь пропозиції щодо роботи в уряді. Мер лише подякував Зеленському у телеграмі за продуктивну розмову та наголосив на необхідності розвитку економіки, будівництва нового житла та створення нової моделі енергетики. Офіційне звільнення Свириденко та відставка уряду очікуються цього тижня.

Росіяни завдали 35 ударів по місту, застосувавши чотири ФАБ-500, п’ять дронів-ракет “Бандероль”, РСЗВ, “шахеди”, “італмаси”, а також 12 FPV-дронів. Троє харків’ян загинули, ще 92 людини постраждали, зокрема 12 дітей. Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район, де під вогнем опинилися лікарні, заклади освіти та готель, а також Немишлянський, де «бандероль» зруйнувала верхній поверх п’ятиповерхівки. Окрім цього, росіяни продовжують полювати на АЗС. Мер Ігор Терехов наголосив: якщо сигнал вмикається безпосередньо для Харкова — загроза є максимально реальною, тому реагувати слід негайно.

Інцидент стався в суботу, 11 липня, у Слобідському районі міста. Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, під час перевірки військово-облікових документів компанія чоловіків вчинила активний опір групі оповіщення — у бік представників ТЦК розпилили газовий балончик та пошкодили їхню службову автівку. Правоохоронці затримали усіх п’ятьох громадян. Їм вже оголосили про підозру в хуліганстві.

За проєктом, в одну зміну він вміщає 226 осіб — дітей та вихователів. Вже зараз у садочку сформована 21 група для малюків від трьох років, зокрема й інклюзивна. Діти відвідуватимуть заклад з восьмої ранку до першої дня. Якщо заявок буде більше — садочок працюватиме у дві зміни, що дозволить охопити понад пів тисячі дошкільнят, розповіла директорка Оксана Ноздріна. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, безпечна споруда коштувала близько 180 мільйонів гривень та є повністю автономною.

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