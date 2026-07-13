Небезпечний відпочинок на Занзібарі: у двох харків’ян – тропічна малярія

У Харкові зареєстрували два випадки тропічної малярії. Зазначається, що мешканці перебували на відпочинку в Об’єднаній Республіці Танзанія (острів Занзібар).

У Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що через два дні після повернення у хворих з’явилися скарги на загальну слабкість, головний біль, нежить, підвищення температури тіла. Їх шпиталізували, після дообстеження медики встановили діагноз «малярія тропічна». Людям призначили відповідне до клінічних протоколів лікування.

“Хворі під час перебування в Об’єднаній Республіці Танзанія відмічали покуси комарами, але для запобігати зараженню малярією лікарські препарати не приймали”, – йдеться у повідомленні.

Спеціалісти нагадують: щоб попередити інфікування малярією перед поїздкою до країн Африки, Південної Азії та Америки, де вона поширена, необхідно звернутися до лікаря для призначення протималярійних препаратів для профілактики. Такі препарати слід приймати за кілька днів до виїзду, під час перебування в країні та декілька днів після повернення.

Під час подорожі важливо користуватися репелентами, носити світлий закритий одяг з довгими рукавами, спати під антимоскітною сіткою, знищувати комарів у приміщеннях, обмежувати використання парфумів, які приваблюють комарів.