Росіяни атакували Харків БпЛА – що відомо

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 13 липня росіяни випустили по Харкову БпЛА.

Під ударом опинився Немишлянський район, уточнив Синєгубов.

“На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила”, – додав начальник ХОВА.

Зазначимо, ніч у Харкові пройшла спокійно. Хоча тривога звучала безперервно з 00:31, інформації про “прильоти” та прямі загрози для обласного центру не було. Ранок 13 липня у місті був більш напружений – близько 09:00 над містом кружляли безпілотники, було чутно звуки збитків. Станом на 10:30 у Харкові та області – триває тривога.