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Росіяни атакували Харків БпЛА – що відомо

Події 10:22   13.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни атакували Харків БпЛА – що відомо

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 13 липня росіяни випустили по Харкову БпЛА.

Під ударом опинився Немишлянський район, уточнив Синєгубов.

“На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила”, – додав начальник ХОВА.

Зазначимо, ніч у Харкові пройшла спокійно. Хоча тривога звучала безперервно з 00:31, інформації про “прильоти” та прямі загрози для обласного центру не було. Ранок 13 липня у місті був більш напружений – близько 09:00 над містом кружляли безпілотники, було чутно звуки збитків. Станом на 10:30 у Харкові та області – триває тривога.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 10:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 13 липня росіяни випустили по Харкову БпЛА.".