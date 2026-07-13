Вісім людей постраждали через атаки РФ на Харківщину
17 населених пунктів області обстріляли окупанти минулої доби. Внаслідок “прильотів” постраждали вісім людей, серед них троє дітей.
“У с. Березівка Пісочинської громади зазнали поранень хлопчики 11 і 12 років та 12-річна дівчинка, отримали гостру реакцію на стрес жінки 63, 22 і 50 років; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади зазнав поранень 56-річний чоловік; у с. Волохів Яр Балаклійської громади постраждала 29-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- дві ракети;
- РСЗВ;
- БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- шість БпЛА типу «Молния»;
- три fpv-дрони;
- 38 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.