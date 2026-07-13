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Вісім людей постраждали через атаки РФ на Харківщину

Події 09:06   13.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вісім людей постраждали через атаки РФ на Харківщину Фото: Олег Синєгубов

17 населених пунктів області обстріляли окупанти минулої доби. Внаслідок “прильотів” постраждали вісім людей, серед них троє дітей.

“У с. Березівка Пісочинської громади зазнали поранень хлопчики 11 і 12 років та 12-річна дівчинка, отримали гостру реакцію на стрес жінки 63, 22 і 50 років; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади зазнав поранень 56-річний чоловік; у с. Волохів Яр Балаклійської громади постраждала 29-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • РСЗВ;
  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • три fpv-дрони;
  • 38 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 09:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 населених пунктів області обстріляли окупанти минулої доби. Внаслідок “прильотів” постраждали вісім людей, серед них троє дітей.".