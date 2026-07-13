Восемь человек пострадали из-за атак РФ на Харьковщину
17 населенных пунктов области обстреляли оккупанты за минувшие сутки. В результате «прилетов» пострадали восемь людей, среди них трое детей.
«В с. Березовка Песочинской громады получили ранения мальчики 11 и 12 лет и 12-летняя девочка, получили острую реакцию на стресс женщины 63, 22 и 50 лет; в с. Подсреднее Великобурлукской громады получил ранения 56-летний мужчина; в с. Волохов Яр Балаклейской громады пострадала 29-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- две ракеты;
- РСЗО;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- три fpv-дрона;
- 38 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфрастуктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.