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Восемь человек пострадали из-за атак РФ на Харьковщину

Происшествия 09:06   13.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Восемь человек пострадали из-за атак РФ на Харьковщину Фото: Олег Синегубов

17 населенных пунктов области обстреляли оккупанты за минувшие сутки. В результате «прилетов» пострадали восемь людей, среди них трое детей.

«В с. Березовка Песочинской громады получили ранения мальчики 11 и 12 лет и 12-летняя девочка, получили острую реакцию на стресс женщины 63, 22 и 50 лет; в с. Подсреднее Великобурлукской громады получил ранения 56-летний мужчина; в с. Волохов Яр Балаклейской громады пострадала 29-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • две ракеты;
  • РСЗО;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дрона;
  • 38 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфрастуктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 09:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 населенных пунктов области обстреляли оккупанты за минувшие сутки. В результате «прилетов» пострадали восемь людей, среди них трое детей.".