Восемь человек пострадали из-за атак РФ на Харьковщину

17 населенных пунктов области обстреляли оккупанты за минувшие сутки. В результате «прилетов» пострадали восемь людей, среди них трое детей.

«В с. Березовка Песочинской громады получили ранения мальчики 11 и 12 лет и 12-летняя девочка, получили острую реакцию на стресс женщины 63, 22 и 50 лет; в с. Подсреднее Великобурлукской громады получил ранения 56-летний мужчина; в с. Волохов Яр Балаклейской громады пострадала 29-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

две ракеты;

РСЗО;

БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

шесть БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

38 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфрастуктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.