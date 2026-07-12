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Появились первые фото с мест ночных «прилетов» в Харькове

Происшествия 10:10   12.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Появились первые фото с мест ночных «прилетов» в Харькове

Харьковская облпрокуратура опубликовала фото последствий ночных ударов по Харькову 12 июля.

По данным правоохранителей, около 03:15 россияне выпустили БпЛА типа «Герань-2» по городу. В результате «прилетов» в Шевченковском районе пострадали трое людей. 64-летний мужчина госпитализирован с осколочными ранениями, травмы получили также 62-летняя женщина и 16-летняя девушка.

Обстрел Харькова 12 июля

«Разрушены торговый павильон, кофейня, бизнес-центр, отделение банка, многоквартирные жилые дома, детский сад, 15 автомобилей, а также помещения шиномонтажа, автосервиса и автомойки», – установили в прокуратуре.

Обстрел Харькова 12 июля

В Киевском районе враг атаковал гаражный бокс.

Напомним, ночью 12 июля россияне атаковали Харьков БпЛА. Под ударами оказались три района – Шевченковский, Киевский и Салтовский.  Первые удары по городу зафиксировали около 03:10. Мэр Игорь Терехов проинформировал: «прилетело» по Шевченковскому и Киевскому районам. В последнем после атаки начался пожар. В результате удара дронами по городу в Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов, в Киевском — горел гаражный кооператив. Людей, обратившихся за медпомощью – трое. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: досталось еще и Салтовскому району. А среди пострадавших – 16-летняя девушка.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2026 в 10:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская облпрокуратура опубликовала фото последствий ночных ударов по Харькову 12 июля.".