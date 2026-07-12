Появились первые фото с мест ночных «прилетов» в Харькове

Харьковская облпрокуратура опубликовала фото последствий ночных ударов по Харькову 12 июля.

По данным правоохранителей, около 03:15 россияне выпустили БпЛА типа «Герань-2» по городу. В результате «прилетов» в Шевченковском районе пострадали трое людей. 64-летний мужчина госпитализирован с осколочными ранениями, травмы получили также 62-летняя женщина и 16-летняя девушка.

«Разрушены торговый павильон, кофейня, бизнес-центр, отделение банка, многоквартирные жилые дома, детский сад, 15 автомобилей, а также помещения шиномонтажа, автосервиса и автомойки», – установили в прокуратуре.

В Киевском районе враг атаковал гаражный бокс.

Напомним, ночью 12 июля россияне атаковали Харьков БпЛА. Под ударами оказались три района – Шевченковский, Киевский и Салтовский. Первые удары по городу зафиксировали около 03:10. Мэр Игорь Терехов проинформировал: «прилетело» по Шевченковскому и Киевскому районам. В последнем после атаки начался пожар. В результате удара дронами по городу в Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов, в Киевском — горел гаражный кооператив. Людей, обратившихся за медпомощью – трое. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: досталось еще и Салтовскому району. А среди пострадавших – 16-летняя девушка.