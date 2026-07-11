Рейды по магазинам и рынкам Харьковщины: копы составили 10 протоколов, детали

В Чугуевском районе правоохранители провели профилактические рейды по торговых заведениях, рынках и местах стихийной торговли. В результате проверок копы изъяли более 500 пачек сигарет и почти 90 литров алкоголя.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители задокументировали факты незаконной реализации подакцизной продукции и составили 10 административных протоколов: шесть – по ст. 156 (нарушение правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями) и четыре – по ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.

«Из незаконного оборота изъято более 500 пачек табачных изделий и почти 90 литров ликероводочной продукции», — отметили правоохранители.

Кроме того, во время проверки одного из магазинов полицейские обнаружили факт продажи сигарет и алкогольного напитка 14-летней девушке. На продавщицу также составили административный протокол. С несовершеннолетней и ее родителями копы провели профилактическую беседу.