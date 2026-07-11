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Рейды по магазинам и рынкам Харьковщины: копы составили 10 протоколов, детали

Общество 21:16   11.07.2026
Виктория Яковенко
Рейды по магазинам и рынкам Харьковщины: копы составили 10 протоколов, детали Фото: ГУНП в Харьковской области

В Чугуевском районе правоохранители провели профилактические рейды по торговых заведениях, рынках и местах стихийной торговли. В результате проверок копы изъяли более 500 пачек сигарет и почти 90 литров алкоголя.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители задокументировали факты незаконной реализации подакцизной продукции и составили 10 административных протоколов: шесть – по ст. 156 (нарушение правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями) и четыре – по ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.

«Из незаконного оборота изъято более 500 пачек табачных изделий и почти 90 литров ликероводочной продукции», — отметили правоохранители.

Кроме того, во время проверки одного из магазинов полицейские обнаружили факт продажи сигарет и алкогольного напитка 14-летней девушке. На продавщицу также составили административный протокол. С несовершеннолетней и ее родителями копы провели профилактическую беседу.

подакцизный товар изьяли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
подакцизный товар изьяли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
подакцизный товар изьяли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2026 в 21:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе правоохранители провели профилактические рейды по торговых заведениях, рынках и местах стихийной торговли.".