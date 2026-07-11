Рейди по магазинах і ринках Харківщини: копи склали 10 протоколів, деталі

У Чугуївському районі правоохоронці провели профілактичні рейди по торговельних закладах, ринках та місцях стихійної торгівлі. У результаті перевірок, копи вилучили понад 500 пачок цигарок та майже 90 літрів алкоголю.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, правоохоронці задокументували факти незаконної реалізації підакцизної продукції та склали 10 адміністративних протоколів: шість – за ст. 156 (порушення правил торгівлі алкогольними напоями й тютюновими виробами) та чотири – за ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП.

“З незаконного обігу вилучено понад 500 пачок тютюнових виробів та майже 90 літрів лікеро-горілчаної продукції”, – зазначили правоохоронці.

Крім того, під час перевірки одного з магазинів поліцейські виявили факт продажу цигарок та алкогольного напою 14-річній дівчині. На продавчиню також склали адміністративний протокол. З неповнолітньою та її батьками копи провели профілактичну бесіду.