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Рейди по магазинах і ринках Харківщини: копи склали 10 протоколів, деталі

Суспільство 21:16   11.07.2026
Вікторія Яковенко
Рейди по магазинах і ринках Харківщини: копи склали 10 протоколів, деталі Фото: ГУНП в Харківській області

У Чугуївському районі правоохоронці провели профілактичні рейди по торговельних закладах, ринках та місцях стихійної торгівлі. У результаті перевірок, копи вилучили понад 500 пачок цигарок та майже 90 літрів алкоголю.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, правоохоронці задокументували факти незаконної реалізації підакцизної продукції та склали 10 адміністративних протоколів: шість – за ст. 156 (порушення правил торгівлі алкогольними напоями й тютюновими виробами) та чотири – за ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП.

“З незаконного обігу вилучено понад 500 пачок тютюнових виробів та майже 90 літрів лікеро-горілчаної продукції”, – зазначили правоохоронці.

Крім того, під час перевірки одного з магазинів поліцейські виявили факт продажу цигарок та алкогольного напою 14-річній дівчині. На продавчиню також склали адміністративний протокол. З неповнолітньою та її батьками копи провели профілактичну бесіду.

подакцизный товар изьяли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
подакцизный товар изьяли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
подакцизный товар изьяли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2026 в 21:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі правоохоронці провели профілактичні рейди по торговельних закладах, ринках та місцях стихійної торгівлі.".