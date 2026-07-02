Дружину та тещу харків’янин залучив до підпільного виробництва сигарет (відео)

Сімейний бізнес був поставлений на широку ногу: під час обшуків вилучили обладнання, сировини та продукції на 5 млн грн.

“За даними слідства, у 2025 році харків’янин організував схему незаконного виготовлення та збуту сигарет. До злочинної діяльності він залучив свою цивільну дружину, її матір та двох знайомих”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Виробництво було міжрегіональним: обшуки проводили в Тернопільській, Полтавській, Київській та Харківській областях. Конкретно виробництво розгорнули в Харкові та Києві. Тютюн закуповували в Тернопільській області, де його вирощували в теплицях. У Полтаві теща фігуранта переробляла сировину. Потім її вже відправляли до “цехів”.

“Збут нелегальної продукції відбувався через мережу інтернет-магазинів у соціальних мережах. Співмешканка організатора адмініструвала ці онлайн-платформи, приймала замовлення від клієнтів та займалася оформленням поштових відправлень. Готовий контрафакт доставляли кінцевим споживачам службою кур’єрської доставки по всій території України”, – поінформували прокурори.

Під час обшуків вилучили:

майже пів тонни тютюну;

80 тис. цигарок;

близько 2 млн гільз для цигарок;

дев’ять верстатів для виготовлення сигарет та подрібнення тютюну.

Триває досудове розслідування.

Раніше на Харківщині поліціянти вилучили з незаконної торгівлі безакцизних тютюнових виробів на суму близько 50 тисяч гривень. Контрафакт виявили в місті Златопіль.