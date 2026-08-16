Сьогодні 16 серпня 2026: яке свято та день в історії

16 серпня – Горіховий (Полотняний або Хлібний) Спас. У цей день 2009 року Усейн Болт встановив світовий рекорд, який не побили досі. У 1995-му Бермудські острови відмовилися здобувати незалежність від Великої Британії. У 1945-му підписали договір про кордон між СРСР і Польщею, за яким захід України увійшов до складу СРСР. У 1977-му помер Елвіс Преслі. У 1930-му відбулася прем’єра першого у світі звукового кольорового мультфільму. У 1649-му армія Богдана Хмельницького перемогла поляків у битві під Зборовом.

Свята та пам’ятні дати 16 серпня

16 серпня у світі – День чоловічої краси.

Народне свято – Горіховий (Полотняний або Хлібний) Спас.

Також відзначають: День “Справжнє кохання назавжди”, Всесвітній день повітряних зміїв, Міжнародний день “Помахайте в камеру спостереження”.

16 серпня в історії

16 серпня 1649 року армія Богдана Хмельницького перемогла армію Речі Посполитої під командуванням особисто короля Яна II Казимира під Зборовом. Докладніше.

16 серпня 1930 року відбулася прем’єра першого у світі звукового кольорового мультфільму. Докладніше.

16 серпня 1945 року було підписано “Договір між СРСР та Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. Докладніше.

16 серпня 1977 року помер “король рок-н-ролу” Елвіс Преслі. Докладніше.

16 серпня 1995 року Бермудські острови відмовилися залишити свій статус колонії Великої Британії та здобути незалежність. Докладніше.

16 серпня 2009 року Усейн Болт встановив світовий рекорд у бігу на 100 метрів, який досі залишається неперевершеним. Рекордним для знаменитого бігуна став фінал чемпіонату світу з легкої атлетики, що проходив у Берліні. Болт пробіг 100 метрів за неймовірні 9,58 секунди. При цьому він побив свій власний світовий рекорд – 9,69 секунди (так швидко він біг на Олімпіаді в Пекіні). Різниця між рекордами (0,11 секунди) сама стала рекордом – настільки сильно показник часу на стометрівці не покращували ніколи в сучасній історії. За даними World Athletics, Болт має ще один неперевершений світовий рекорд – 20 серпня 2009 року він пробіг 200-метрівку за 19,19 секунди.

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Церковне свято 16 серпня

16 серпня вшановують перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образа Господа Ісуса Христа. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 16 серпня, таким буде жовтень.

Якщо кури або качки почали сильно линяти, то скоро похолодає.

Якщо дме південний вітер, то зима буде холодною.

Що не можна робити 16 серпня

Не можна викидати їжу в сміття (краще віддати тваринам).

Не можна переїдати.

Заборонена будь-яка хатня робота.