Сьогодні 16 серпня: яке свято та день в історії

16 серпня 1649 року армія Богдана Хмельницького перемогла поляків у битві під Зборовом. 1945-го підписали договір про кордон між СРСР і Польщею, за яким захід України увійшов до складу СРСР. 1977-го помер Елвіс Преслі. 1995-го Бермудські острови відмовилися здобувати незалежність від Великої Британії.

Свята та пам’ятні дати 16 серпня

16 серпня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходить День чоловічої краси.

Також у світі сьогодні: Міжнародний день поширення інформації про шизофренію, Міжнародний день Піно Нуар, Всесвітній день повітряних зміїв та Всесвітній день рому.

16 серпня в історії

16 серпня 1649 року армія Богдана Хмельницького перемогла армію Речі Посполитої під командуванням особисто короля Яна II Казимира під Зборовом.

Поляки не могли змиритися з низкою поразок, яких зазнали від козаків у 1648 році, та умовами попереднього перемир’я. Тож спробували здобути реванш навесні 1649-го. План був одночасно здійснити наступ із заходу та силами литовського війська з півночі – на Київ. Козаки почали наступ у відповідь – на захід і Полісся. На допомогу війську Хмельницького прибули кримські татари на чолі з ханом Іслямом III Ґераєм. Завдавши поразки передовим частинам поляків на чолі з Яремою Вишневецьким у червні, козаки оточили залишки війська у Збаразькому замку. На допомогу рушило військо на чолі з королем Яном II Казимиром. Хмельницький виступив назустріч основним силам польської армії та зустрівся з ними під Зборовом. У битві козаки здобули перемогу, проте Ян Казимир провів сепаратні переговори з кримським ханом та отримав відносно прийнятні умови перемир’я. За умовами Зборівського перемир’я Річ Посполита визнала козацьке управління південно-східними територіями. Але потреби селян, які воювали разом із козаками, проігнорували. Як надалі з’ясувалося, навіть такі умови поляки виконувати не збиралися.

16 серпня 1945 року було підписано “Договір між СРСР та Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. Він набув чинності після обміну ратифікаційними грамотами 5 лютого 1946 року у Варшаві. Договір зафіксував перехід до складу СРСР західних частин України та Білорусі. Домовленостей щодо такого повоєнного розділу досягли ще під час Ялтинської конференції. Так, до складу УРСР увійшли території сучасних Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської та Рівненської областей. При цьому в складі Польщі залишилися українські етнічні території Надсяння, Лемківщини, Холмщини та Підляшшя. Пізніше з території Польщі до СРСР депортували частину українців, а з СРСР до Польщі – поляків.

16 серпня 1977 року помер “король рок-н-ролу” Елвіс Преслі.

Офіційною причиною його смерті вказано серцеву недостатність. Але виникла вона не на рівному місці. Елвіс, як вважають, помилково, а не з метою покінчити з життям, прийняв надмірну дозу заспокійливого. 17 серпня у нього мали розпочатися гастролі, у планах були заручини з коханою – Джинджер Олден. Однак він двічі за короткий проміжок часу прийняв сильне заспокійливе, намагаючись заснути. Джинджер знайшла тіло Елвіса вдень на підлозі у ванній кімнаті. Вона викликала швидку, його намагалися реанімувати. Марно. Цього ж дня повідомили про смерть Преслі. Але частина фанатів не погодилася прийняти таку реальність, тому виникла низка теорій про інсценування смерті. А фраза “Елвіс живий” згодом стала такою ж культовою, як і його творчість.

16 серпня 1995 року Бермудські острови відмовилися залишити свій статус колонії Великої Британії та здобути незалежність. Відповідне рішення ухвалили на референдумі, де більшість висловилася проти незалежності. Тепер Бермуди залишаються найстарішою із британських колоній (перші колоністи з’явилися тут ще 1609-го).

Слід зазначити, що бермудці почуваються дуже непогано. Територія входить до десятки у світі за ВВП на душу населення. Тут розвинений не лише туризм, а й банківська та страхова справа, фармацевтика, ремонт та будівництво судів. Губернатора Бермудам призначає король Великої Британії за рекомендацією парламенту. Також метрополія займається питаннями зовнішньої політики та оборони. В іншому територія самоврядна: має свій сенат та виборну палату.

Церковне свято 16 серпня

16 серпня православні вшановують пам’ять преподобних Ісаакія, Далмата та Фавста. Вони були по черзі ігуменами Далматської обителі. Преподобний Далмат служив у війську царя Феодосія Великого. Залишивши мир, Далмат разом із сином Фавстом, пішов до обителі преподобного Ісаакія, поблизу Константинополя. Преподобний Ісаакій постриг батька та сина в чернечий чин, і обидва вони стали вести суворе подвижницьке життя. Перед смертю Ісаакій поставив замість себе ігуменом преподобного Далмата. Саме на його ім’я обитель стали називати Далматською. Преподобний Далмат виступив проти єресі Несторія на Вселенському соборі в Ефесі. Після собору його звели до сану архімандрита Далматської обителі. У ній він і помер дев’яностолітнім старцем. Після смерті отця ігуменом обителі став преподобний Фавст.

Народні прикмети

По погоді 16 серпня визначають, яким буде жовтень.

Сильний вітер із дощем у цей день – до сирої та холодної осені.

Що не можна робити 16 серпня

Заборонено лінуватися.

Не можна їсти м’ясні та молочні продукти, яйця, рибу (триває Успенський піст).