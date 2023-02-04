Сьогодні 4 лютого: яке свято та день в історії

4 лютого за церковним календарем – пам’ять апостола Тимофія. Цього дня відкрилася Ялтинська конференція, засновано місто Прип’ять та розпочав роботу Фейсбук.

Свята та пам’ятні дати 4 лютого

4 лютого державні та професійні свята України не відзначають. Під егідою ООН проходить Всесвітній день боротьби з раком.

4 лютого в історії

4 лютого 1859 року вважається датою, коли було виявлено Синайський кодекс – список Біблії грецькою мовою з неповним текстом Старого Завіту та повним текстом Нового Завіту. Знайшов старовинний документ німецький дослідник Костянтин Тішендорф. Власне, вперше він зіштовхнувся із Синайським кодексом ще 1844 року, але не мав можливості його дослідити повністю. Дослідник кілька разів повертався на Синайський півострів – до монастиря Святої Катерини, у бібліотеці якого виявив документ. Він намагався домогтися від ченців права вивчити кодекс. І це Тішендорфу все ж таки вдалося 4 лютого 1859 року. Зараз Синайський кодекс вважається найдавнішим унціальним пергаментним рукописом Біблії. Кодекс було написано у IV столітті.

4 лютого 1945 року в Криму відкрилася Ялтинська конференція, на якій зустрілися керівники США, Великої Британії та СРСР – Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль та Йосип Сталін. Предметом обговорення стали питання завершення Другої світової війни та повоєнного світоустрою. У тому числі в Ялті розглядали питання участі СРСР у війні проти Японської імперії, повоєнних кордонів Польщі, поділу Німеччини та встановлення в ній окупаційного режиму. Також сторони погодили подальше створення та принципи роботи ООН. Професор Гарвардського університету та автор бестселера “Ялта. Ціна миру” Сергій Плохій наголошує, що Ялта стала символом не тільки завершення Другої світової війни, але й поділу Європи. “Багато саме для такого сприйняття ситуації зробив польський уряд у вигнанні, у Лондоні. Вони відчули ситуацію таким чином значною мірою через передачу Львова і частини Галичини Радянському Союзу. Надзвичайно погано поставився до Ялти французький уряд на чолі з де Голлем, оскільки його не запросили до Ялти, а він вважав себе представником і керівником великої держави. І це також стало причиною такого іміджу Ялти, як конференції, на якій поділили Європу“, — зазначив Плохій в інтерв’ю“Радіо Свобода”. Вважається, що саме в Ялті Велика Британія та США узгодили східний кордон Польщі – вздовж так званої “лінії Керзона”, яку надалі затвердили в Потсдамі. Таким чином, західні області України увійшли до складу УРСР. Також на Ялтинській конференції вирішили включити до складу ООН як повноправних членів дві республіки Радянського Союзу – Україну та Білорусь.

4 лютого 1970 року засновано місто Прип’ять. Його будівництво розпочалося одночасно з будівництвом Чорнобильської АЕС, яка знаходиться за два кілометри від Прип’яті. Проєктом передбачалося, що населення міста становитиме 75 – 78 тисяч осіб. Станом на 1986 рік, коли сталася аварія на ЧАЕС, у місті проживало понад 45 тисяч людей. Усіх мешканців Прип’яті евакуювали з міста через радіаційне забруднення. Після аварії на ЧАЕС тут залишалося лише 5 тисяч осіб для проведення невідкладних робіт. Зараз Прип’ять – місто-привид.

4 лютого 2004 року почала роботу соціальна мережа Фейсбук. Історія однієї з найпопулярніших соцмереж світу розпочалася в Гарвардському університеті. На початку Фейсбук був мережею саме для студентів цього вишу, де й навчався його розробник Марк Цукерберг. На початку створення Фейсбуку Цукерберга ледь не виключили з Гарварду через викрадання особистої інформації студентів. Адже він дістався захищених зон комп’ютерної мережі вишу та скопіював фотографії зі студентських посвідчень, розміщених у базі даних гуртожитків коледжів. Саме ці фото він використав для прообразу соцмережі – каталогу з фото та інформацією про студентів, який назвав Facemash. Через кілька днів сайт Цукерберга заблокувала адміністрація Гарварду, а самого розробника звинуватили в порушенні безпеки, авторських прав і права на особисту інформацію. Згодом ці обвинувачення зняли. А Цукерберг продовжив доробляти свій проєкт. Утім і надалі не обійшлося без скандалів. Через шість днів після запуску сайту thefacebook.com (який відбувся 4 лютого) троє гарвардських старшокурсників звинуватили Цукерберга в тому, що він начебто пообіцяв допомогти їм створити соціальну мережу HarvardConnection.com, а натомість використав їхні ідеї для створення конкурентного продукту. Вони поскаржились у Harvard Crimson, і газета почала розслідування. Згодом студенти подали на Цукерберга позов, однак невдовзі сторони досягли компромісу. Впродовж першого місяця роботи Фейсбук у ньому зареєструвалася більш ніж половина студентів Гарварду. Далі проєкт поширився на інші американські виші, а згодом вийшов за кордони США й “захопив світ”.

Церковне свято 4 лютого

4 лютого християни вшановують пам’ять апостола Тимофія. Тимофій походив із Малої Азії. До Христа його звернув апостол Павло у 52 році. Тимофій був ревним учнем Павла та його невіднятним супутником. У 65 році апостол Павло висвятив Тимофія в єпископа Ефеської Церкви. Нею святий Тимофій керував 15 років. Закінчив життя святий Тимофій мученицьки. Він намагався зупинити чергове язичницьке свято та проповідувати людям віру в Христа, але натовп накинувся на Тимофія, його били, тягли по землі та нарешті забили на смерть камінням. Тимофія вшановують серед 70 апостолів.

Народні прикмети

Багато снігу – до врожаю зернових.

Сильний мороз – до швидкої весни.

Що не можна робити 4 лютого

Не можна виносити сміття з дому, особливо увечері.