Сегодня 4 февраля: какой праздник и день в истории

4 февраля по церковному календарю – память апостола Тимофея. В этот день открылась Ялтинская конференция, основан город Припять и начал работу Facebook.

Праздники и памятные даты 4 февраля

4 февраля государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают. Под эгидой ООН проходит Всемирный день борьбы против рака.

4 февраля в истории

4 февраля 1859 года считается датой, когда был обнаружен Синайский кодекс — список Библии на греческом языке с неполным текстом Ветхого Завета и полным текстом Нового Завета. Нашел старинный документ немецкий исследователь Константин Тишендорф. Собственно, впервые он столкнулся с Синайским кодексом еще в 1844 году, но не имел возможности его исследовать полностью. Исследователь несколько раз возвращался на Синайский полуостров – в монастырь Святой Екатерины, в библиотеке которого обнаружил документ. Он пытался добиться от монахов права изучить кодекс. И это Тишендорфу все же удалось 4 февраля 1859 года. Сейчас Синайский кодекс считается древнейшей унциальной пергаментной рукописью Библии. Кодекс был написан в IV веке.

4 февраля 1945 года в Крыму открылась Ялтинская конференция, на которой встретились руководители США, Великобритании и СССР – Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. Предметом обсуждения стали вопросы завершения Второй мировой войны и послевоенного мироустройства. В том числе в Ялте решали вопросы участия СССР в войне против Японской империи, послевоенных границ Польши, раздела Германии и установления в ней оккупационного режима. Также стороны согласовали дальнейшее создание и принципы работы ООН. Профессор Гарвардского университета и автор бестселлера «Ялта. Цена мира» Сергей Плохий отмечает, что Ялта стала символом не только возвращения Второй мировой войны, но и раздела Европы. «Многое для такого восприятия ситуации сделало польское правительство в изгнании, в Лондоне. Они почувствовали ситуацию таким образом в значительной степени из-за передачи Львова и части Галичины Советскому Союзу. Чрезвычайно плохо отнеслось к Ялте французское правительство во главе с де Голлем, поскольку его не пригласили в Ялту, а оно считало себя представителем и руководителем великого государства. И это также послужило причиной такого имиджа Ялты, как конференции, на которой поделили Европу», — отметил Плохий в интервью «Радио Свобода». Считается, что именно в Ялте Великобритания и США согласовали восточную границу Польши – вдоль так называемой «линии Керзона», которую в дальнейшем утвердили в Потсдаме. Таким образом, западные области Украины вошли в состав УССР. Также на Ялтинской конференции решили включить в состав ООН в качестве полноправных членов две республики Советского Союза – Украину и Беларусь.

4 февраля 1970 года основан город Припять. Его строительство началось одновременно со строительством Чернобыльской АЭС, которая находится в двух километрах от Припяти. Проектом предполагалось, что население города составит 75 — 78 тысяч человек. По состоянию на 1986 год, когда произошла авария на ЧАЭС, в городе проживало более 45 тысяч человек. Всех жителей Припяти эвакуировали из города из-за радиационного загрязнения. После аварии на ЧАЭС здесь оставалось всего 5 тысяч человек для проведения безотлагательных работ. Сейчас Припять – город-призрак.

4 февраля 2004 года начала работу социальная сеть Facebook. История одной из популярнейших соцсетей мира началась в Гарвардском университете. В начале Facebook был сетью именно для студентов этого вуза, где и учился его разработчик Марк Цукерберг. В начале создания Facebook Цукерберга чуть не исключили из Гарварда из-за похищения личной информации студентов. Ведь он добрался до защищенных зон компьютерной сети вуза и скопировал фотографии со студенческих удостоверений, размещенных в базе данных общежитий колледжей. Именно эти фото он использовал для прообраза соцсети – каталога с фото и информацией о студентах, который назвал Facemash. Через несколько дней сайт Цукерберга заблокировала администрация Гарварда, а самого разработчика обвинили в нарушении безопасности, авторских прав и права на личную информацию. Впоследствии эти обвинения с него сняли. И Цукерберг продолжил доделывать свой проект. Впрочем, и дальше не обошлось без скандалов. Через шесть дней после запуска сайта thefacebook.com (состоявшегося 4 февраля) трое гарвардских старшекурсников обвинили Цукерберга в том, что он вроде бы пообещал помочь им создать социальную сеть HarvardConnection.com, а использовал их идеи для создания конкурентного продукта. Они пожаловались в Harvard Crimson, и газета начала расследование. Затем студенты подали на Цукерберга иск, однако вскоре стороны достигли компромисса. В течение первого месяца работы Facebook, в нем зарегистрировалось более половины студентов Гарварда. Далее проект распространился на другие американские вузы, а затем вышел за границы США и постепенно «захватил мир».

Церковный праздник 4 февраля

4 февраля христиане чтят память апостола Тимофея. Тимофей происходил из Малой Азии. К Христу его обратил апостол Павел в 52 году. Тимофей был ревностным учеником Павла и его неотъемлемым спутником. В 65 году апостол Павел рукоположил Тимофея в епископа Эфесской Церкви. Ею святой Тимофей руководил 15 лет. Окончил жизнь святой Тимофей мученически. Он пытался остановить очередной языческий праздник и проповедовать людям веру в Христа, но толпа набросилась на Тимофея, его избивали, тащили по земле и, наконец, забили насмерть камнями. Тимофея чествуют среди 70 апостолов.

Народные приметы

Много снега – к хорошему урожаю зерновых.

Сильный мороз – к скорой весне.

Что нельзя делать 4 февраля

Нельзя выносить мусор из дома, особенно вечером.