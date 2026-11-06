Грузовик повредил электроопоры под Харьковом: Гололобов о причинах ДТП (видео)

Сегодня, 6 ноября, на Малоданиловском пути произошла авария. Грузовик снес опоры линии электропередач. В результате были повреждены электрические сети, провода светофорного объекта и уличного освещения. Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов показал видео ДТП и указал на возможные причины.

«Я не являюсь экспертом по дорожному движению и не собираюсь устанавливать виновников — это компетенция соответствующих органов. Однако, по моему мнению, одной из причин этой ситуации мог стать автомобиль, припаркованный фактически посреди перекрестка, в полосе движения на Малоданиловском пути. Если бы этого автомобиля там не было, грузовик, объезжая транспортные средства, ожидавшие возможности повернуть налево, мог бы беспрепятственно продолжить движение в направлении Дергачей”, — считает Гололобов.

Он отметил, что парковка автомобиля непосредственно на проезжей части и в проекции улицы центральной дороги постепенно становится обычным явлением.

«Проблема значительно шире, чем один неправильно припаркованный автомобиль. На одном из самых оживленных перекрестков нашей громады, фактически у автобусной остановки, уже длительное время функционирует шиномонтаж, обустроенный на коммунальной земле без надлежащих правовых оснований. По этим обстоятельствам почти два года продолжается уголовное производство, однако ситуация все еще остается нерешенной”, — подчеркнул Гололобов.

Он надеется, что случившаяся сегодня ситуация станет поводом внимательнее посмотреть правоохранителям на эти вопросы и совместно найти пути их решения.

Видео: Александр Гололобов