ДТП с 16-летним мотоциклистом на Харьковщине: что может грозить водителю авто

30 октября правоохранители вручили подозрение водителю, который, по данным следствия, совершил ДТП с несовершеннолетним потерпевшим.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что авария произошла 15 августа в поселке Донец Изюмского района.

«58-летний водитель автомобиля Fiat, двигаясь по главной дороге, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не предпочел в движении мотоцикл Lifan. В результате произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП 16-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения средней степени тяжести», – предварительно установили копы.

Водителю Fiat сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Если вину докажут, фигуранту грозит штраф или исправительные работы сроком до двух лет, или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.