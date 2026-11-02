3 ноября на Харьковщине будет опасно: предупреждение синоптиков

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 3 ноября.

«Ночью и утром 3 ноября по области и городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.

Напомним, ранее Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на ноябрь на Харьковщине. По данным синоптиков, в последний месяц осени все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,6 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в ноябре также ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.