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3 листопада на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків

Суспільство 13:12   02.11.2026
Вікторія Яковенко
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3 листопада на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 3 листопада.

«Вночі та вранці 3 листопада по області та місту  очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на листопад на Харківщині. За даними синоптиків, в останній місяць осені усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,6 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у листопаді також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 13:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 3 листопада.".