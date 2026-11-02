3 листопада на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 3 листопада.

«Вночі та вранці 3 листопада по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на листопад на Харківщині. За даними синоптиків, в останній місяць осені усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,6 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у листопаді також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.