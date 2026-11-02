Ворог атакує Харківщину: постраждали люди, пошкоджені будинки (фото)

Вночі та вранці 2 листопада армія РФ обстріляла низку населених пунктів Харківщини.

Доповнено о 12:45. П’ятеро людей постраждали внаслідок атаки ворога в Чугуєві, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Зокрема, чотири жінки зазнали вибухових поранень, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес й отримала медичну допомогу на місці”, – уточнив він.

Внаслідок ударів у Чугуєві пошкоджені торговельні об’єкти, підприємства, які знаходяться поруч та вікна в будинках, розповіла мер міста Галина Мінаєва.

Відео: Галина Мінаєва

12:10. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, окупанти атакували село Приморське Печенізької громади. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. У селі пошкоджені дев’ять приватних будинків.

Під ударом опинився і Чугуїв. РФ вдарила по місту БпЛА. Синєгубов інформує про двох постраждалих.

«Внаслідок трьох ударів БпЛА в одному з мікрорайонів Чугуєва пошкоджені об’єкти торгівлі та житлові будинки», – уточнила мер Чугуєва Галина Мінаєва.

Вночі через ворожу атаку постраждали п’ять багатоповерхівок у Лозовій.

«Пошкоджені також соціальні заклади — дитячий садочок, управління соцзахисту та представництво Пенсійного фонду України», – розповів мер Лозової Сергій Зеленський.

Нагадаємо, 2 листопада близько 09:00 росіяни вдарили КАБами по Ізюму. Одна людина загинула внаслідок “прильотів”. Постраждали вісім людей. Серед них – 11-річний хлопчик.

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