Ворог атакує Харківщину: постраждали люди, пошкоджені будинки (фото)
Вночі та вранці 2 листопада армія РФ обстріляла низку населених пунктів Харківщини.
Доповнено о 12:45. П’ятеро людей постраждали внаслідок атаки ворога в Чугуєві, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Зокрема, чотири жінки зазнали вибухових поранень, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес й отримала медичну допомогу на місці”, – уточнив він.
Внаслідок ударів у Чугуєві пошкоджені торговельні об’єкти, підприємства, які знаходяться поруч та вікна в будинках, розповіла мер міста Галина Мінаєва.
Відео: Галина Мінаєва
12:10. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, окупанти атакували село Приморське Печенізької громади. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. У селі пошкоджені дев’ять приватних будинків.
Під ударом опинився і Чугуїв. РФ вдарила по місту БпЛА. Синєгубов інформує про двох постраждалих.
«Внаслідок трьох ударів БпЛА в одному з мікрорайонів Чугуєва пошкоджені об’єкти торгівлі та житлові будинки», – уточнила мер Чугуєва Галина Мінаєва.
Вночі через ворожу атаку постраждали п’ять багатоповерхівок у Лозовій.
«Пошкоджені також соціальні заклади — дитячий садочок, управління соцзахисту та представництво Пенсійного фонду України», – розповів мер Лозової Сергій Зеленський.
Нагадаємо, 2 листопада близько 09:00 росіяни вдарили КАБами по Ізюму. Одна людина загинула внаслідок “прильотів”. Постраждали вісім людей. Серед них – 11-річний хлопчик.