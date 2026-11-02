Газові мережі пошкодив ворог у двох громадах на Харківщині

У Харківській філії “Газмережі” повідомили, що через “прильоти” у Безлюдівській та Лозівській громадах частина мешканців залишилася без блакитного палива.

Росіяни пошкодили газові мережі. Над їх відновленням уже працюють спеціалісти.

“Якщо у вашій оселі немає газу, перекрийте крани перед газовими приладами. Про зміни повідомимо додатково“, – додали газовики.

Нагадаємо, вранці 2 листопада росіяни випустили керовані авіабомби по Ізюму, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. За попередніми даними, удар припав по чотириповерховому будинку. Відомо, що спалахнули припарковані авто та відділення пошти. Незабаром начальник ХОВА додав: надійшла інформація про одного загиблого. Постраждали щонайменше троє людей. Їм надається необхідна медична допомога, додав Синєгубов.