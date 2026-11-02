Газовые сети повредил враг в двух громадах на Харьковщине

В Харьковском филиале «Газсети» сообщили, что из-за «прилетов» в Безлюдовской и Лозовской громадах часть жителей остались без голубого топлива.

Россияне повредили газовые сети. Над их восстановлением уже работают специалисты.

«Если в вашем доме нет газа, перекройте краны перед газовыми приборами. Об изменениях сообщим дополнительно», – добавили газовщики.

Напомним, утром 2 ноября россияне выпустили управляемые авиабомбы по Изюму, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. По предварительным данным, удар пришелся по четырехэтажному дому. Известно, что загорелись припаркованные авто и отделение почты. Вскоре начальник ХОВА добавил: поступила информация об одном погибшем. Пострадали по меньшей мере три человека. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, добавил Синегубов.