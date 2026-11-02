Синегубов показал последствия ударов по Изюму: среди пострадавших – ребенок

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 2 ноября около 09:00 россияне ударили КАБами по Изюму.

Один человек погиб в результате «прилетов».

Пострадали восемь человек. Среди них – 11-летний мальчик.

Также разрушена гражданская инфраструктура.

«В настоящее время зафиксировали попадание в 5-этажный многоквартирный жилой дом, где в результате удара есть разрушения с 1 по 3 этажи. Еще одно попадание – в 4-этажный жилой дом. Также в городе повреждено по меньшей мере 14 частных домов, два магазина, шесть автомобилей. Осмотр территории продолжается», – добавил Синегубов.

Напомним, утром 2 ноября россияне выпустили управляемые авиабомбы по Изюму, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. По предварительным данным, один из ударов пришелся по четырехэтажному дому. Известно, что загорелись припаркованные авто и отделение почты. Вскоре начальник ХОВА добавил: поступила информация об одном погибшем. Пострадали по меньшей мере три человека. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, добавил Синегубов.

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