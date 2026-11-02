РФ продвинулась возле Гоптовки: в Deep State обновили карты

Аналитики проекта Deep State обновили карты боевых действий на Харьковщине вечером 1 ноября.

Согласно данным осинтеров, россияне захватили новые территории вдоль приграничья и продвинулись к Гоптовке. А рядом расположены населенные пункты Казачья Лопань и Кудиевка.

Напомним, 30 октября МГ «Объектив» сообщала, что аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении врага на Харьковщине. По данным осинтеров, оккупанты имели успех вблизи села Гранов Дергачевской громады. Отметим, что этот населенный пункт расположен в приграничье на севере региона. Рядом – Казачья Лопань и село Шевченко. А в июне спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщал, что российские войска присутствуют в приграничном селе Гранов и «пытаются залезть и закрепиться» в Казачьей Лопани. ВС РФ пытаются открыть новое вклинение к северу от Харькова – так оценивал Трегубов ситуацию возле границы.