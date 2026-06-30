Live

«Пытаются взять село полностью» — ВСУ про ситуацию в районе Казачьей Лопани

Фронт 20:42   30.06.2026
Оксана Горун
«Пытаются взять село полностью» — ВСУ про ситуацию в районе Казачьей Лопани Скриншот

Спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что российские войска присутствуют в приграничном селе Гранов и «пытаются залезть и закрепиться» в Казачьей Лопани.

ВС РФ пытаются открыть новое вклинение на севере от Харькова — так оценил ситуацию у границы Трегубов в эфире «Суспільного».

«На сегодня пытаются заходить, скажем так. Пытаются залезать. Активно пытаются инфильтрироваться. В Гранове непосредственно есть (российские военные — Ред.). Пытаются закрепиться и взять это село полностью. В Казачьей Лопани пытаются залезть и закрепиться. Сейчас конкретно идут бои, поэтому говорить что-то рано, потому что нет стабилизации непосредственно линии столкновения», — описал обстановку спикер Группировки объединенных сил.

Иллюстрация: карта DeepState

В целом он отметил активизацию оккупантов вдоль всей линии фронта как на Харьковщине, так и в соседней Сумской области.

Читайте также: Ж/д-станцию ​​и центр поселка Казачья Лопань разрушили россияне на Харьковщине

«На самом деле, сейчас у россиян нет недостатка в личном составе на нашей совокупности направлений, поэтому они пытаются давить вдоль всей линии. Вопрос в том, что есть приоритетные направления – как Лиманское – и есть немного менее приоритетные. Но они даже и на Великобурлукском, которое до этого было вообще низкоинтенсивным, на котором они немного отходили, даже на нем сейчас пытались давить», — поделился Трегубов.

Он предположил, чем может объясняться такая активизация захватчиков: «С одной стороны, у них нет проблем с личным составом, с другой стороны, у них есть уже заметные проблемы с горючим. Поэтому мне кажется, что они пытаются просто немного ускорить свои действия».

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новости Харькова — главное 30 июня: начали отключать свет, НМТ на 600 баллов
Новости Харькова — главное 30 июня: начали отключать свет, НМТ на 600 баллов
30.06.2026, 21:22
23-летняя погибшая из-за удара КАБом 29 июня была студенткой медуниверситета
23-летняя погибшая из-за удара КАБом 29 июня была студенткой медуниверситета
29.06.2026, 21:35
«Трагические события на трассе Харьков-Сумы»: удары по грузовику и маршрутке
«Трагические события на трассе Харьков-Сумы»: удары по грузовику и маршрутке
30.06.2026, 12:08
Из-за мер безопасности. На станции метро Харькова закрыли несколько переходов
Из-за мер безопасности. На станции метро Харькова закрыли несколько переходов
30.06.2026, 10:27
Какие районы Харькова уже стоит затянуть антидроновыми сетками – офицер ПВО
Какие районы Харькова уже стоит затянуть антидроновыми сетками – офицер ПВО
30.06.2026, 11:51
Опасные поделки сбрасывают БпЛА на Харьковщину (видео)
Опасные поделки сбрасывают БпЛА на Харьковщину (видео)
30.06.2026, 17:32

Новости по теме:

30.06.2026
Обелиск славы демонтируют в Дергачах: документ
30.06.2026
Двое мужчин утонули на популярных у харьковчан водоемах за сутки
30.06.2026
600 баллов на НМТ заработала харьковчанка: подробности о рекордсменке
30.06.2026
КАБ, упавший вчера на Харьков, извлекли во дворе частного дома (фото)
30.06.2026
Пропала в приграничной громаде: на Харьковщине искали 16-летнюю


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Пытаются взять село полностью» — ВСУ про ситуацию в районе Казачьей Лопани», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 20:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что российские войска присутствуют в приграничном селе Гранов и «пытаются залезть и закрепиться» в Казачьей Лопани".