«Пытаются взять село полностью» — ВСУ про ситуацию в районе Казачьей Лопани

Спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что российские войска присутствуют в приграничном селе Гранов и «пытаются залезть и закрепиться» в Казачьей Лопани.

ВС РФ пытаются открыть новое вклинение на севере от Харькова — так оценил ситуацию у границы Трегубов в эфире «Суспільного».

«На сегодня пытаются заходить, скажем так. Пытаются залезать. Активно пытаются инфильтрироваться. В Гранове непосредственно есть (российские военные — Ред.). Пытаются закрепиться и взять это село полностью. В Казачьей Лопани пытаются залезть и закрепиться. Сейчас конкретно идут бои, поэтому говорить что-то рано, потому что нет стабилизации непосредственно линии столкновения», — описал обстановку спикер Группировки объединенных сил.

В целом он отметил активизацию оккупантов вдоль всей линии фронта как на Харьковщине, так и в соседней Сумской области.

«На самом деле, сейчас у россиян нет недостатка в личном составе на нашей совокупности направлений, поэтому они пытаются давить вдоль всей линии. Вопрос в том, что есть приоритетные направления – как Лиманское – и есть немного менее приоритетные. Но они даже и на Великобурлукском, которое до этого было вообще низкоинтенсивным, на котором они немного отходили, даже на нем сейчас пытались давить», — поделился Трегубов.

Он предположил, чем может объясняться такая активизация захватчиков: «С одной стороны, у них нет проблем с личным составом, с другой стороны, у них есть уже заметные проблемы с горючим. Поэтому мне кажется, что они пытаются просто немного ускорить свои действия».