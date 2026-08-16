Сегодня 16 августа 2026: какой праздник и день в истории

16 августа – Ореховый (Полотняный или Хлебный) Спас. В этот день 2009 года Усэйн Болт установил мировой рекорд, который не побили до сих пор. В 1995-м Бермудские острова отказались становиться независимыми от Великобритании. В 1945-м подписали договор о границе между СССР и Польшей, по которому запад Украины вошел в состав СССР. В 1977-м умер Элвис Пресли. В 1930-м состоялась премьера первого в мире звукового цветного мультфильма. В 1649-м армия Богдана Хмельницкого победила поляков в битве под Зборовом.

Праздники и памятные даты 16 августа

16 августа в мире – День мужской красоты.

Народный праздник – Ореховый (Полотняный или Хлебный) Спас.

Также отмечают: День «Настоящая любовь навсегда», Всемирный день воздушных змеев, Международный день «Помахайте в камеру наблюдения».

16 августа в истории

16 августа 1649 года армия Богдана Хмельницкого победила армию Речи Посполитой под командованием лично короля Яна ІІ Казимира под Зборовом. Подробнее.

16 августа 1930 года состоялась премьера первого в мире звукового цветного мультфильма. Подробнее.

16 августа 1945 года подписали «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». Подробнее.

16 августа 1977 года умер «король рок-н-ролла» Элвис Пресли. Подробнее.

16 августа 1995 года Бермудские острова отказались оставить свой статус колонии Великобритании и обрести независимость. Подробнее.

16 августа 2009 года Усэйн Болт установил мировой рекорд в беге на 100 метров, который до сих пор остается непревзойденным. Рекордным для знаменитого бегуна стал финал проходившего в Берлине чемпионата мира по легкой атлетике. Болт пробежал 100 метров за невероятные 9,58 секунды. При этом он побил свой собственный мировой рекорд – 9,69 секунды (так быстро он бежал на Олимпиаде в Пекине). Разница между рекордами (0,11 секунды) сама стала рекордом – столь сильно показатель времени на стометровке не улучшали никогда в современной истории. По данным World Athletics, у Болта есть еще один непревзойденный мировой рекорд — 20 августа 2009 года он пробежал 200-метровку за 19,19 секунды.

<br />

Церковный праздник 16 августа

16 августа — праздник в честь Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 16 августа, таким будет октябрь.

Если куры или утки начали сильно линять, то скоро похолодает.

Если дует южный ветер, зима будет холодной.

Что нельзя делать 16 августа

Нельзя выбрасывать продукты в мусор (лучше отдать животным).

Нельзя переедать.

Запрещена любая домашняя работа.