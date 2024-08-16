Сегодня 16 августа: какой праздник и день в истории

16 августа 1649 года армия Богдана Хмельницкого победила поляков в битве под Зборовом. В 1945-м подписали договор о границе между СССР и Польшей, по которому запад Украины вошел в состав СССР. В 1977-м умер Элвис Пресли. В 1995-м Бермудские острова отказались обретать независимость от Великобритании.

Праздники и памятные даты 16 августа

16 августа в мире – День мужской красоты.

Народный праздник — Ореховый (Полотняный или Хлебный) Спас.

Также отмечают: Всемирный день воздушных змеев.

16 августа в истории

16 августа 1649 года армия Богдана Хмельницкого победила армию Речи Посполитой под командованием лично короля Яна ІІ Казимира под Зборовом. Подробнее.

16 августа 1945 года подписали «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». Подробнее.

16 августа 1977 года умер «король рок-н-ролла» Элвис Пресли. Подробнее.

16 августа 1995 года Бермудские острова отказались оставить свой статус колонии Великобритании и обрести независимость. Подробнее.

Церковный праздник 16 августа

16 августа — праздник в честь Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Нерукотворным образ называется, потому что первое изображение Христа сделал не художник, а сам Спаситель. По преданию, правитель Авгарь, страдавший проказой, услышал о чудесах, которые творит Иисус Христос. Он написал Спасителю письмо с просьбой прийти и спасти его от смерти. Это письмо доставил в Палестину живописец Ананий. Он также получил от правителя поручение изобразить Иисуса. В Иерусалиме Ананий нашел Христа, но никак не мог подойти к нему, и попробовал, стоя на высоком камне, издалека написать образ Спасителя. Вдруг тот обернулся и позвал Анания к себе. Он написал ответ Авгарю, обещая прислать ему ученика, чтобы тот спас правителя. А увидев, что Ананий пытался нарисовать его, Иисус попросил принести себе воды и убрус (полотенце). Спаситель умылся, обтерся убрусом, и на том появилось его лицо. Ананий вместе со святым апостолом Фадеем привезли созданный образ в Эдессу, где тот исцелил правителя Авгаря. Фадей окрестил правителя и всех жителей города. А Нерукотворный образ решили установить в нише над городскими воротами. Перенесение Нерукотворного образа в 944 году осуществили по приказу императора Константина Багрянородного. И сам образ, и письмо, которое Иисус Христос написал Авгарю, перенесли в Константинополь.

Народные приметы

Какая погода 16 августа, таким будет октябрь.

Если куры или утки начали сильно линять, то скоро похолодает.

Если дует южный ветер, зима будет холодной.

Что нельзя делать 16 августа

Нельзя выбрасывать продукты в мусор (лучше отдать животным).

Нельзя переедать.

Запрещена любая домашняя работа.