Советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов предупреждает: противник продолжает создавать модификации БпЛА типа «Молния».

«На видео – «Молния» разведывательного типа с МЭШ-модемом (конфигурация «точка-точка»), качественной камерой на гимбале и бензиновым двигателем. Раньше я не встречал таких конфигураций», – отметил «Флэш».

Он добавил, что бензиновый двигатель обеспечивает разведчику больше дальности, продолжительность полета и, вероятно, большую скорость.

Видео: Сергей «Флеш» Бескрестнов

Напомним, ранее о новой тактике применения вражескихБПЛА типа «Шахед» предупредил советник президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов. Он прокомментировал сообщения, которые распространяются в группах ВСУ в «Сигнале». Писали о якобы электрических двигателях, позволяющих «Гераням» лететь бесшумно. Флэш утверждал, что все проще. Электрических двигателей нет, но фиксируют отключение реактивных двигателей перед ударом. Так БпЛА совершает завершающую часть полета по инерции в полной тишине.