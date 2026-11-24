В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области отчитались: по состоянию на утро 24 ноября на всех дорогах государственного значения полностью обеспечен проезд для транспорта. Пробок или осложнений движения нет.

После того, как дороги начало заметать снегом, – к работе приступили специалисты. Подрядные и субподрядные организации задействовали 19 единиц техники, в том числе девять комбинированных дорожных машин и четыре погрузчика.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

«За время работ использовано 98,6 тонны противогололедных материалов. Очищено более 80 километров дорог. На участках дорог, обслуживаемых подрядными организациями Службы восстановления, обрывов или провисаний антидроновых сеток не зафиксировано», – добавили дорожники.

Напомним, накануне, 23 ноября, МГ «Объектив» передавала, что в Харькове и области пошел снег. В Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей также отметили, что 24 ноября по области и городу ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью ожидаются значительные осадки (дождь, мокрый снег). Явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.