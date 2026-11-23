Сегодня, 23 ноября, в Харьковской области снежит.

В частности, в Telegram-каналах информируют, что снег уже активно идет в Берестинском районе.

Видео: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»

Также снежит и в Мерефе.

Видео: Telegram-канал «Труха»

Днем в областном центре тоже начался снег. В некоторых районах начинает засыпать.

В Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей отметили, что 24 ноября по области и городу ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью ожидаются значительные осадки (дождь, мокрый снег). Явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, 24 ноября ожидают ухудшения погодных условий на Харьковщине, сообщали в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Изменение погоды произойдет в результате перемещения активного южного циклона на территорию Украины. Ожидается осадки, ночью значительные, в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами прогнозируют налипание мокрого снега, гололед, днем ​​возможна метель.