Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в субботу, 21 ноября.

«Ночью 21 ноября по области и городу ожидаются порывы ветра 15 – 20/с. I уровень опасности, желтый», — отметили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.

Напомним, в субботу, 21 ноября, с 9:00 до 17:00 будут обесточены потребители части Индустриального района Харькова. Причина – проведение ремонтных работ, объяснили в АО «Харьковоблэнерго». По каким адресам не будет света – читайте здесь.