Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області у суботу, 21 листопада.

«Вночі 21 листопада по області та місту очікуються пориви вітру 15 – 20 /с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, з 9:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі частини Індустріального району Харкова. Причина – проведення ремонтних робіт, пояснили в АТ «Харківобленерго». За якими адресами не буде світла – читайте тут.